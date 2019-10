Vom Karo-Print gibts viele Klassiker: Das grau-schwarze Karomuster zum Beispiel hat einen punkigen Touch, Rot in Kombination mit Blau sieht nach Holzfäller aus und die beige-schwarze Version verbindet man mit dem legendären Burberry-Trenchcoat. In den aktuellen Herbstkollektionen bekommt das klassische Muster einen neuen Anstrich: Karomuster gibts jetzt in neuen hellen Farbkombinationen wie Blau und Beige und abenteuerlich kombiniert mit Stoffen wie Chiffon.

An der Paris Fashion Week war der Karo-Print sehr präsent. Die amerikanische Stylistin und Designerin Aleali May etwa trug eine türkisfarbene Karo-Kombi aus Minirock und Bomberjacke mit Ledereinsätzen. Die schwedische Influencerin Therese Hellström kombinierte ebenfalls an der Fashion Week in Paris eine Hose in Rot, Weiss und Blau zu einem nachtblauen Strickpulli.