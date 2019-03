Vor der Kulisse eines verschneiten Bergdorfes fand heute in Paris Karl Lagerfelds letzte Chanel-Modeschau statt, an der er noch mitwirkte. Zur grossen Trauerfeier wurde die Show nicht, emotionale Momente gabs aber viele.

Es war Karl Lagerfelds letzte Chanel-Show, an der er noch mitwirkte als Designer, die heute morgen in Paris vonstatten ging. Wie immer lud das Pariser Modehaus in den riesigen Grand Palais, direkt an der Seine. Das Dekor der Herbst-Winter-Show war ein extra aufgebautes, alpines Chalet-Dorf, durch dessen Mitte ein komplett verschneiter Laufsteg führte – Chanel Skis und Schlitten inklusive. Die Pressemitteilung titelte "The beat goes on", mit einer Zeichnung von Karl, diskutierend mit Coco Chanel. Das Alpen-Setting könnte ein Wink an Coco Chanel selbst sein, ist die Gründerin des Hauses doch auf dem Lausanner Friedhof Bois-de-Vaux beerdigt.

Zu feinem Glockengeläut positionierten sich erst alle Models vor dem grossen "Chalet Gardenia". Dann folgte, was alle erwarteten: ein Schweigemoment für Karl Lagerfeld. Wie aus dem Jenseits anmutend erklang Lagerfelds Stimme aus dem Off, wie er über das Haus Chanel sprach. Darauf eröffnete Cara Delevingne, langjähriges Aushängeschild von Chanel, die Modeschau. Wie immer gab es lange Tweed-Mäntel zu sehen, diesmal in schwarz-weissem Pepita-Muster, alpine Strickpullover in für Chanel ungewöhlichem Rot, schwarze Capes und kurze Daunenjacken, die wohl ein Must-Have sein werden im kommenden Winter.