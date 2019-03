Für ihren neusten Insta-Post hat Kourtney fast nur Häme kassiert. Auf dem Foto räkelt sich Kims Schwester lässig-lasziv in einem Schaumbad und schreibt dazu etwas über Selbstliebe. Alles schön und gut, hätte sie nicht so an dem Bild so krass rumretuschiert. Ihr linkes Bein sieht verdächtig schmaler aus als das rechts angewinkelte. Von der absurden Positionierung der beiden Gelenke wollen wir gar nicht erst anfangen. Oder wie seht ihr das?