Das Musikvideo zu "Closed On Sunday" von Kanye West ist verwirrend. Sogar sehr verwirrend. Es beginnt mit einer Aufnahme, die eine Autokolonne mit mehreren Panzern zeigt, die sich einem Feldweg entlang bewegen – gefilmt aus dem Fenster eines Kofferraums. In der nächsten Sequenz ist Kanyes Kernfamilie zu sehen: Er selbst, Kim und ihre vier gemeinsamen Kinder geben vor, zwischen Felsen zu schlafen . Na dann, Gute Nacht!

Kanyes Schwägerin sieht super confused aus, während sie mit ihrem braunen Teddymantel raus aus dem Wagen an die frische Luft klettert. Kanye ist dabei im Hintergrund zu sehen, die beiden schauen in die Ferne. Ein User schreibt unter das YouTube-Video: "Ich warte geduldig darauf, dass die herauskletternde Kris zu einem Meme wird."

Die sechsköpfige Familie steigt dann über die Felsen. Zum Glück hält sich Kim an den Händen zweier ihrer Kinder fest, ansonsten würde sie wohl auf ihren wackligen Beinen gleich umkippen – sonderlich stabil sieht sie auf jeden Fall nicht aus. In der Zwischenzeit haben die acht monströsen Panzer ihr Ziel erreicht und parken inm itten der Pampa . Menschen beginnen aus den Kofferräumen der Kampffahrzeugen auszusteigen – unter ihnen Kris Jenner.

In der nächsten Sequenz ist eine Menschenmenge in vorwiegend brauner Kleidung zu sehen, die in die Videokamera grinst. Neben Kanyes Kernfamilie ist auch Kris Jenner und Kourtney Kardashian mit ihren Kids zu sehen. Dann: Kanye alleine auf einer Bergspitze. Es ist kein Mensch in Sicht. Tatsächlich gehört das gesamte Land, auf dem die Dreharbeiten für das Video stattgefunden haben, Kanye selber. Die Ranch samt der Umgebung hat er sich kürzlich für sagenhafte 14 Millionen Dollar gekauft.