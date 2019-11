Zuallererst die schlechte Nachricht: Die Hände von Frauen sind deutlich häufiger kalt als die von Männern. Das liegt daran, dass wir in der Regel nicht so viele wärmende Muskeln haben. Und weil die das Heizkraftwerk unseres Bodys sind, frieren wir eben leichter.

Auch das weibliche Sexualhormon Östrogen hat seine Finger im Spiel: Es weitet die Blutgefässe, was zwar die Durchblutung erhöht, aber auch jede Menge Wärme nach aussen abgibt. Bei 15 Grad Aussentemperatur schaltet unser Körper also auf Sparflamme – bei Männern passiert das erst bei zehn Grad.

Grundsätzlich sind unser aller Hände und Füsse aber immer etwas kälter als andere Körperteile. Das liegt am Wärmemanagement unseres Körpers, das schon seit Jahrtausenden gleich funktioniert: Sinken die Temperaturen, wird die vorhandene Energie in uns dazu genutzt, um wichtige Organe mit Blut zu versorgen. Und weil Hände und Füsse nicht ganz so wichtig sind wie Herz und Gehirn, müssen die eben hinten anstehen.

Schlechte Durchblutung = kalte Hände

Da wär noch was: Bei Kälte verengen sich unsere Blutgefässe, was dazu führt, dass weniger wärmespendendes Blut durchfliessen kann. Kalte Fingerchen sind also vor allem Anzeichen einer miesen Durchblutung. Tatsächlich gibts aber noch weitere Gründe für die Eisklötze an den Fingern – und die haben nichts mit der Aussentemperatur zu tun. Welche das sind, erfahrt ihr unten.

Die Good News geben wir euch aber jetzt schon auf den Weg: Wenn ihr die Ursachen kennt, könnt ihr relativ leicht etwas dagegen unternehmen.