Die Tochter von Model-Ikone Cindy Crawford hat dieses Jahr nicht nur auf dem Runway die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern auch mit ihren neuen Hairstyles . So sind Kaias Haare in den letzten Monaten kürzer und kürzer geworden. Zuerst hat sie sich diesen Sommer von Redken-Hairstylist Guido Paulau ihre lange Mähne in einen jungenhaften Bob schneiden lassen. Seit Neuestem trägt sie einen A-Linien-Pixie-Schnitt .

Die Haare sind dabei bei der Vorderseite etwas kürzer geschnitten, was ihr hübsches Gesicht umrahmt. Weil die Haare hinten länger sind, sieht es immer noch aus, als hätte sie einen superkurzen Bob, wenn sie ihr Haar hinter den Ohren versteckt. We like! Kaia wird so immer mehr zum Bild eines Supermodels der 90s.

Die 18-Jährige enthüllte ihren neuen Look auf Instagram während einer Veranstaltung für Emily Ratajkowskis Fashion- und Swimwear-Brand Inamorata. Es hagelte positive Kommentare: "Dead for this hair" schrieb Bella Hadid, während Model Janiece Dilone "hair is too cute" und Emily Ratajkowski "winner!" ausruft. Nicht mal das schöne Blumenbouqet auf dem Bild kann Kaia die Show stehlen.