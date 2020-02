Gaaaanz langsam schlurfst du am Morgen nach dem Aufstehen in die Küche. Mit dem Kaffeeduft in der Nase kommen die ersten Lebensgeister, aber erst sobald das Koffein durch deine Adern fliesst, bist du wirklich ready für den Tag. Im Büro angekommen gibts dann das nächste Tässli. Es folgt ein Cappuccino in der Znünipause, der obligate Espresso nach dem Zmittag und gegen das Nachmittagstief muss natürlich auch nochmal eine Tasse her.

Das Blöde am Koffein: Wie bei praktisch jeder Droge muss man für einen spürbaren Kick mit der Zeit immer mehr davon konsumieren. Und übermässiger Kafikonsum führt nicht bloss zu innerer Unruhe, Sodbrennen und Schlaflosigkeit. Er kann je nach Veranlagung sogar Angstzustände verursachen und dein PMS verstärken. Und noch was hat Koffein mit anderen Suchtmitteln gemeinsam: Es ist echt nicht einfach, davon loszukommen. Darum hier ein paar Tipps, wie du deinen Kaffeekonsum reduzieren kannst.