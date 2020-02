Beim gestrigen Gucci-Livestream konnten sich die Zuschauerinnen mit Kommentaren nicht mehr halten, aber nicht wegen der sehr gelungenen Show von Alessandro Michele, sondern wegen K-Popstar IU.

Die Südkoreanerin sass in der Frontrow und wurde von ihren Fans im Stream beobachtet und gefeiert. “Die hier sind für meine Queen IU”, schrieb eine Nutzerin mit ganz vielen Herz-Emojis. Die Liebe ist gegenseitig: Der Künstlername der Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Lee Ji Eun heisst, kommt von “I and you become one through music” – "Ich und du werden eins durch die Musik".