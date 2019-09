In seiner Autobiografie erzählt "Queer-Eye"-Star Jonathan van Ness, dass er an HIV erkrankt ist. Eine Krankheit, die heutzutage gut behandelbar ist, aber immer noch viele Fragen aufwirft.

Es dauert zwar noch einen Tag bis "Over the Top", die Autobiografie von Reality-Star Jonathan Van Ness, erscheint, doch die bewegenden Geschichten, die der "Queer Eye"-Schauspieler darin erzählt, sind in den Medien schon jetzt omnipräsent: In der Kindheit wurde er sexuell missbraucht, es folgten Drogen und Prostitution. Dann setzte das Schicksal noch einen drauf: Diagnose HIV-positiv. "Dieser Tag war genauso schlimm, wie man es sich vorstellt", so der 32-Jährige zur "New York Times", die vergangenen Samstag eine kleine Buch-Sneakpeak veröffentlicht haben.

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was aber bedeutet so eine HIV-Diagnose heutzutage überhaupt für einen Menschen? Elf Fragen und elf Antworten für euch.