Die Pastoren der "Megachurch"-Bewegung geben unglaubliche Summen für ihre Schuhe aus. Was sie für ihre Sneakers springen lassen, zeigt ein Insta-Account.

Seit Biebs vor zwei Jahren offiziell sein Leben dem Glauben gewidmet hat und seitdem versucht, sein seelisches Gleichgewicht mit Hilfe der hippen Pastoren aus der Hillsong-Church wieder zu finden, dürften die sogenannten "Megachurches" den meisten ein Begriff sein.

Gutaussehende Pastoren mit einer Vorliebe für Sneakers

Falls nicht: Bei diesen Glaubensvereinigungen handelt es sich um protestantische Kirchengemeinden, in denen wöchentlich mehrere tausend Menschen an Gottesdiensten teilnehmen. Die Aufmachung dieser Messen hat allerdings ungefähr gar nichts mit dem zu tun, was wir hierzulande vom typischen Sonntagsgottesdienst kennen: Es wummern Mitwipp-Popsongs aus riesigen Boxen, die Leute springen auf, klatschen, singen, umarmen sich. Die Pastoren sind gutaussehend, durchtrainiert – und tragen stylische Designerteile.