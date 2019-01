Share on Whatsapp

Brands wie Ferragamo und Dries Van Noten haben uns ihre Kollektionen letztes Jahr bereits an älteren Frauen präsentiert. Doch auch der Designer Junya Watanabe steht auf Diversity und schickte nun eine Gruppe von Ü-50-Männern auf den Runway (das "Paper Mag" taufte sie "DILFs", "Dads I'd like to fuck"). Die schönen Herren trugen Jeans mit Patchwork, taillierte Blazer, Beanies und Caps. Diese Kombis sind nicht der absolute Burner – aber der ungewöhnliche Cast ist es allemal.