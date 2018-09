Begonnen hat die Schauspielkarriere von Adam Driver in der Serie "Girls", in der er den leicht verhängten On-Off-Freund von Lena Dunham spielte. Passend war auch sein Look: Zerzauste, mittellange Haare und ein Dreitagebart, der noch nicht so richtig dicht wachsen wollte. Der Durchbruch gelang ihm vor zwei Jahren als Bösewicht Kylo Ren in der siebten Episode der Star-Wars-Reihe. Sein Gehalt und Erfolg hat sich seither vervielfacht - was konstant blieb, war seine Behaarung.

Adam hat den Look aber nicht erfunden, Hollywoodkollege Keanu Reeves aber schon: Keanus Paraderolle des Neo in Matrix trug die Haare noch kurz und das Kinn war aalglatt wie sein Ledermantel. Nachdem die letzte Matrix-Filmklappe im Jahr 2003 gefallen war, liess der Schauspieler Kopf- und Gesichts-Behaarung aber spriessen: Die Keanu-Matte war geboren.

Wild und kreativ ist sie - aber nie ungepflegt. Und: Sie feiert gerade ein Comeback. Den “Einfach-mal-wachsen-lassen”-Look lieben momentan auffällig viele Schauspieler: Dev Patel, Kit Harington und Ben Barnes etwa haben ihn schon drauf, bei Finn Wolfhard warten wir nur noch auf den Bart.

Also Männer: Wie wärs mit einer Keanu-Matte?