Checkout on Instagram geht in den USA neue Testphase. Die Funktion könnte unser Shopping-Verhalten komplett verändern.

Die Social-Media-Plattform Instagram verbindet über 130 Millionen Menschen mit Shopping-Content – pro Monat. Mit Shopping-Tags auf den Posts kann sich der Kunde bereits mit wenigen Klicks das gepostete Teil nachkaufen. Der einzige Haken: Die App leitete den Käufer direkt auf die Website des Brands um. Und damit ging Instagram bisher viel Geld durch die Lappen.

Dies soll sich nun ändern: Ab dem 9. Mai startet in den USA eine Beta-Phase von Checkout on Instagram. Was bedeutet: Der User kann das Produkt gleich auf der Instagram-App kaufen und wird nicht mehr auf externe Seiten gelotst. Bei einer Einführung von Checkout auf Facebook wurde ein Umsatz von 10 Milliarden Dollar für die Plattform prophezeit – auch bei Insta kann man nach dem Branchen-Portal "Business of Fashion" mit signifikanten Umsätzen rechnen.

Für Instagram würde sich Checkout bezahlt machen. Welche Auswirkungen hätte das neue Feature aber auf Brands, Influencer und den Endkonsumenten?