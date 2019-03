Share on Whatsapp

Ein halbes Jahr später hat sich der Look durchgesetzt. Auf den Laufstegen zeigten Designer wie Loewe, Dries van Noten und Max Mara Mäntel, Blazer und Jacken mit breiten Schultern, sowohl für kommenden Frühling/Sommer als auch für den nächsten Herbst/Winter. Anders als beim 80er-Trend mit den Schulterpolstern liegt der Fokus hier aber viel mehr auf dem breiten Schnitt , den ein echter Männerblazer eben mit sich bringt.

Julie Pelipas machte den Look schon letzten Sommer bekannt: Auf Streetstyle-Bildern sah man die Influencerin und Modechefin der ukrainischen "Vogue" in Männeranzügen, deren Ärmel, Hosenbund und Beinlänge sie auf ihre Figur anpassen liess . Die markanten Schultern der Herrenblazer trug sie völlig selbstverständlich, kombiniert zu Sonnenbrille und Pantoletten.

Drum gleich mal einen Blick in den Schrank des Boyfriends werfen und das eine oder andere Sakko stibitzen. Oder sich gleich selbst in die Männerabteilungen wagen und dort anprobieren. Männergrössen 48 und 50 sollten auch Frauen problemlos gehen. Besonders hübsch sind Anzüge oder Sakkos in frischen Frühlingsfarben wie Taubenblau, Blassgelb oder Beige. Ein einfaches T-Shirt darunter genügt.