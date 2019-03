In einer Sache sind wir uns wohl alle einig: Ein massgeschneidertes Kleid sitzt besser als eines von der Stange. Was es in der Mode längst gibt, ist nun auch in der Beauty angekommen: Kosmetikprodukte werden auf unseren jeweiligen Haut- oder Haartyp angepasst. Ein Grund dafür ist sicher die Erkenntnis, dass die Pflege, auf welche die BFF oder die liebste Influencerin schwört, nicht unbedingt gleich gut bei einem selbst wirkt.

Zudem wird es bei den Mengen an neu lancierten Beauty-Produkten immer schwieriger, eine für sich wirklich passende Pflege zu finden. Neu braucht es dafür nur noch ein paar Klicks: Beim US-Skincare-Brand Curology etwa beschreibt man via Direct Message sein Hautbild, lädt dazu ein paar Selfies hoch und erhält einige Wochen später eine Tube mit auf die persönlichen Hautbedürfnisse abgestimmten Inhaltsstoffen.