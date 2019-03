Share on Whatsapp

Ok, nicht ganz. Aber Ariana Grande hat wirklich ein eigenes Getränk kreiert mit Starbucks. Doch nicht alle Fans finden den "Cloud Macchiato" so toll.

Seit Anfang Woche spielte Ariana Grande mit kryptischen Twitter-Posts wie "🌫☕️☁️🖤.... @starbucks" auf eine Zusammenarbeit mit dem Kaffee-Riesen an. Nun ist es offiziell: Ariana bekommt ihr eigenes Starbucks-Kaffeegetränk. Passend der Name: "Cloud Macchiato". Der bezieht sich nicht etwa auf Arianas Parfum "Clouds" oder auf ihr kleines Wolken-Tattoo am Mittelfinger, sondern auf das fluffig-leichte Schaumhäubchen auf dem Kaffee.