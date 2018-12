Share on Whatsapp

Weshalb Amethyst & Co. nicht mehr nur in der Interior- und Mode-, sondern nun auch in der Beauty-Branche gehypt werden: Edelsteine und Kristalle sollen nicht nur eine energetische Wirkkraft haben, sondern auch das Hautbild verbessern. Fein gemahlener Rosenquarz etwa soll sich für Peelings eignen, während Diamantpulver durch Lichtreflexe Hautunebenheiten ausgleicht.