Nicht einmal Topmodels stöckeln nach einem Langstreckenflug mit schön praller Haut im Ankunftsterminal rum. Das hat vor allem mit der schlechten Luft und Sauerstoffmangel im Flugzeug zu tun. In der Druckkabine der Flieger wird ein Druck erzeugt, wie auf 2500 Meter über dem Meer, während die Luft an Bord permanent zirkuliert. Will heissen: Selbst wenn ein Teil der Luft mit Filtern wiederaufbereitet und wieder zurück in die Kabine geleitet wird, atmen wir im Flugzeug eigentlich ständig "verbrauchte" Luft ein.

Weshalb wir uns auch oft nach einem Flugzeugtrip eine Erkältung einfangen, manchmal aber auch mit Pickeln und Trockenheitsfältchen auf so eine Reise reagieren. Denn neben all den Bakterien im Flieger, entzieht der erzeugte Druck in der Kabine der Luft Sauerstoff sowie Feuchtigkeit, was für unsere Haut Stress pur bedeutet. Hier also unsere Tipps und Pflegeprodukte, mit denen ihr eure Jetlag-Skin in den Griff bekommt.