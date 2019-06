Dieses Mal hat sich Jeffree mit dem Youtuber Shane Dawson zusammengeta n , der die Dokumentation "The Secret World of Jeffree Star" über dessen Leben gedreht hat. Die beiden haben die heissbegehrten Produkte von Kylie Skin – die mittlerweile alle ausverkauft sind – auf eigene Rechnung bestellt. Deshalb gibts im Video auch unvoreingenommene, ehrliche Reaktionen . Spätestens jetzt werden Jeffree und Kylie wohl definitiv keine Freunde mehr.

Wer sich mit Beauty-Produkten und Youtube auskennt, weiss: Das ist nicht der erste Beef zwischen Jeffree Star und Kylie Jenner . Der Beauty-Guru testet in seinen Videos immer wieder verschiedene Kosmetik-Produkte und gibt seine ehrliche Meinung inklusive provokativer Sprüche ab – so hat er schon 2017 Kylies Pinsel-Set, welches stolze 360 US-Dollar kostete, ordentlich zerrissen.

Das Fazit der beiden: Die Gesichtstücher sind zu trocken und der Reinigungsschaum nur "okay". Mit jedem getesteten Produkt wird Shanes empfindliche Haut röter und röter. Nachdem Jeffree fast alle Produkte ausprobiert hat, verkündet er: "Mein Gesicht fühlt sich basic an. Fühl mal. Basic!" Die Rezension der Youtuber reiht sich in die massenhafte Kritik für Kylies neue Hautpflegelinie ein: Vor allem am Walnuss-Peeling hatten ihre Fans einiges auszusetzen.

Als Shane gegen Ende des Videos befürchtet, Kylie könnte wegen der Kritik nun traurig und beleidigt sein, entgegnet Jeffree: "Auf keinen Fall. In ihren sieben Häusern und 60 Autos geht es ihr sicherlich gut". Ehrlichkeit währt bekanntlich ja am längsten – aber eben nicht wenn, man auf der PR-Liste von Kylie Cosmetics stehen will. Von der ist Jeffree Star nämlich schon letztes Jahr gestrichen worden.