Der 67-jährige Designer Jean-Paul Gaultier wird heute Abend in Paris seine letzte Couture-Show zeigen. Es ist das Ende eine Ära: Vor 44 Jahren präsentierte der Franzose seine erste Kollektion und wurde schnell als Enfant Terrible der Modewelt bekannt. Er fand seine Inspirationen im Alltäglichen und war einer der ersten Designer, der seinen Fokus auf Streetwear setzte. Der Franzose machte so ziemlich alles anders, als seine modischen Mitstreiter und erntete dafür viel Kritik, galt deshalb aber auch als Visionär.

Der Cone-Bra

Nicht die Norm

In den 90s und Nullerjahren hatten die Models so mager wie möglich zu sein. Das Wort Plus Size in Kombination mit Couture gabs nicht – bis Jean-Paul Gaultier 2005 das Model Crystal Renn zum Star seiner Frühlingskollektion machte. Nicht seine einzige Idee in Sachen aufregende Models.