In Japan kämpfen Frauen mit einer Petition und einem Hashtag in den Sozialen Medien ihre Arbeitgeber vor: Sie wollen im Büro nicht mehr gezwungen werden, High Heels zu müssen.

Die 32-jährige Schauspielerin und Autorin Yumi Ishikaqa , die in ihrem Nebenjob in einem Bestattungsunternehmen dazu angehalten war, High-Heels zu tragen, startete Anfang des Jahres eine Social-Media-Kampagne . Unter dem Hashtag #KuToo finden sich auf Twitter viele Meinungen zu dem Thema. KuToo spielt auf die MeToo-Bewegung an: Das japanische Wort " kutsu " bedeutet Schuh und das Wort " kutsuu " bedeutet Schmerz .

Yumi Ishikawa reichte schliesslich sogar eine Petition beim Gesundheits- und Arbeitsministerium ein. Die Forderung, dass es Unternehmen in Japan verboten sein soll, von ihren Mitarbeiterinnen das Tragen von High-Heels zu verlangen, wurde bereits über 19'000 mal unterzeichnet.

Alle japanischen Frauen wechseln nach der Arbeit in flache Schuhe. Viele klagen über Blasen an den Füssen und Rückenprobleme. "Es ist schwer sich zu bewegen, du kannst nicht rennen und deine Füsse tun weh", so Ishikawa.

Zudem empfinden sie diesen Kleiderkodex als sexuelle Diskriminierung. In Japan gibt es ein Gesetz, das geschlechtsspezifische Unterscheidung in der Arbeitswelt in Sachen Einstellung, Beförderung, Ausbildung und Verträge verbietet – Kleiderordnungen werden dabei aber nicht erwähnt.