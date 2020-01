"Wir sollten die Wahl haben mit unserem Körper zu tun, was wir wollen, und dazu gehören auch die Körperhaare", schreibt Laura als Antwort auf so einen Kommentar. "Mit einer Gemeinschaft von Frauen einen Monat lang die Haare wachsen zu lassen, ist eine Rebellion . Frauen entdecken einen Teil ihres Körpers, für den sie sich ein ganzes Leben lang geschämt haben", schreibt die Britin weiter.

Unter den Posts wimmelt es nur so von positiven Rückmeldungen und Kommentaren von jungen Frauen, die sich mehr solche natürlichen Bilder von behaarten Frauen wünschen. Doch auch bei Januhairy gibts User, die nicht verstehen, was dieser Hashtag bezwecken soll und die ganze Bewegung kritisieren .

Aktion ist mit Klimaaktivismus gekoppelt

Vergangenes Jahr hat Januhairy an eine Wohltätigkeitsorganisation namens Body Gossip gespendet. Die Charity besucht Mädchen und Jungs in der Schule und lernt den Kindern, wertschätzend über Körper zu sprechen. Dieses Jahr arbeitet Laura mit Tree Sisters zusammen, einer Klimaorganisation, die Bäume pflanzt um die Natur zu schützen und wieder aufzubauen.

Im Interview mit "Jetzt" sagt Laura dazu: "In gewissem Sinn machen wir das bei Januhairy auch. Wir versetzen unsere Körper in ihren ursprünglichen Zustand zurück und schützen sie so, indem wir alles nachwachsen lassen." Was für ein schöner Vergleich.