Ähnlich muss es die Hollywood-Ikone mit ihrem Hairstyle gesehen haben und liess sich ihre Haare jahrelang in einem goldenen Blond färben. So zuletzt in der Talk-Show von Ellen DeGeneres gesehen:

Dass Jane Fonda in Sachen Beauty auf High Maintenance setzt, wissen wir spätestens seit unserem Interview beim Filmfestival in Cannes vor fünf Jahren. Die 82-jährige Schauspielerin und Aktivistin schwört nämlich auf eine strenge Diät (von einem täglichen Vodka-Martini abgesehen), hält ihren Body mit Tanzen fit und sagte mal zum Thema Schönheits-OPs: "Ich hatte es satt, müde auszusehen, auch wenn ich gar nicht müde war."

Natürlich: Graue Haare und ein Pixie-Cut sind eigentlich nichts Besonderes. Im Falle von Jane Fonda aber schon. Denn in ihrer 2006 publizierten Autobiographie "My Life So Far" schrieb sie noch: "Frauen mit grauen Haaren gelten in Hollywood als out!"

Mit grauen Haaren Frauen empowern

Inzwischen ist das Jane Fonda offenbar egal. Sowieso ist sie zurzeit sehr politisch unterwegs: Seit vergangenem Oktober sorgt sie als Klima-Aktivistin mit ihren Fire Drill Fridays weltweit für Aufsehen.

Bei den Oscars trug Jane nicht nur ihren roten Fire-Drill-Friday-Mantel (und damit, "... das letzte Kleidungsstück, das ich gekauft habe", wie sie damals dazu sagte), sondern auch ein quasi recyceltes Kleid: Den roten Columndress von Elie Saab hatte sie nämlich schon 2014 beim Filmfestival in Cannes an. So geht Nachhaltigkeit und Women Empowerment! Danke, Jane Fonda.