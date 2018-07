Share on Whatsapp

Ob's Alessandra Ambrosio (37) geahnt hat? Denn im November ist das Topmodel zum letzten Mal in aufreizender Lingerie über den Victoria's-Secret-Laufsteg geschwebt. Sie wolle sich mehr auf ihre Famile und ihre eigene Bademoden-Linie "Ale by Alessandra" konzentrieren, liess sie damals dazu verlauten.





Vielleicht hatte die Brasilianerin aber auch einfach keine Lust mehr darauf ein Unternehmen zu repräsentieren, das schon seit einiger Zeit mit seinem Image kämpft und ein nicht mehr ganz so modernes Frauenbild nach aussen trägt. Und das zeigt sich auch beim Geschäftsergebnis: Aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Mutterunternehmens L Brands Inc., geht hervor, dass es Victoria's Secret seit Monaten nicht aus den roten Zahlen herausschafft. Allein seit Mai sind die Verkaufs-Umsätze des Unterwäsche-Labels weiter in den Keller gesunken. Selbst die Gegenmassnahme, ein verlängerter Sommer-Sale, konnte das nicht verhindern.