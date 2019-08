Brie Larson und Alex Greenwald

Getty Images

Er sei ihre Person, sagte Brie Larson über ihren damaligen Verlobten bei der Dankesrede an den Screen Actors Guild Awards 2016 und hat uns damit zum Schmelzen gebracht. Mit herzigen Insta-Posts zu ihrer so unaufgeregten Beziehung mit Alex Greenwald liess sie uns an wahre Liebe in Hollywood glauben. Doch es kam anders: Im Januar gab die "Captain Marvel"-Darstellerin bekannt, dass sie sich nach sechs Jahren vom "Phantom Planet"-Sänger getrennt habe und die Verlobung aufgelöst sei.

Emma Roberts und Evan Peters

Getty Images

Seit sich die zwei Hollywood-Youngsters 2012 am Set von "Adult World" kennen und lieben gelernt hatten, liessen uns Emma Roberts und Evan Peters gut sieben Jahre an ihrer stürmischen On-Off-Beziehung teilhaben: Gerüchte über häusliche Gewalt, leidenschaftliche Versöhnungsaktionen, das Löschen sämtlicher gemeinsamer Posts auf Instagram und sogar zwei (!) Verlobungen. Jetzt soll die Trennung der beiden Schauspieler definitiv sein. In Emmas Interview mit "Cosmopolitan" klingts jedenfalls stark danach: "Egal wer du bist, was du tust und wo du gerade bist – jedes Ende ist hart."

Lady Gaga und Christian Carino

Getty Images

Anfang Jahr schien zwischen Lady Gaga und ihrem Verlobten Christian Carino noch alles in Butter zu sein. Bei den Golden Globes trug der Talent Manager sogar noch die Clutch der Sängerin – war also an den Gerüchten über eine angebliche Romanze mit "A Star is Born"-Regisseur und -Darsteller Bradley Cooper gar nichts dran? Als Gaga bei den Grammy Awards dann ohne Verlobungsring auftauchte und Christian in ihrem Insta-Post zum Valentinstag sogar ignorierte, waren sich ihre Fans sicher: Zwischen den beiden ist es aus. Am 19. Februar kam dann die offizielle Bestätigung dazu: Allerdings sei nicht Gaga an der gecrashten Beziehung schuld, sondern Carino, der gemäss "Radar Online" von Paparazzis beim Fremdgehen erwischt worden sei.

Zachary Quinto und Miles McMillan

Getty Images

Im Oktober 2017 waren wir fest davon überzeugt, dass Zachary Quinto und Miles McMillan heiraten würden. Oder es schon waren – schliesslich trug der "Spok"-Darsteller einen Ring am Finger. Zudem tauchten Miles Liebesbekenntnisse zu Zachary auf Instagram unsere Welt jeweils in schönstes Rosarot. Die diesjährige Oscar-Verleihung fühlte sich dann aber nicht nur für uns wie eine kalte Dusche an: Als Zachary erstmals ohne seinen Freund an der Oscar-Party der "Vanity Fair" erschien und Miles alleine bei Elton John feierte, tauchten erste Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden auf. Tatsächlich: Am 26. Februar war dann auf People.com zu lesen, dass Zachary und Miles ihre siebenjährige Beziehung bereits Anfang Jahr beendet hätten.

Adele und Simon Korecki

Getty Images

Auch bei Adele und Simon Konecki hat das verflixte siebte Jahr zugeschlagen: Wie die Sängerin dieses Jahr am Osterwochenende über ihr Management verlauten liess, hätten sie und ihr Mann sich dazu entschieden, die Scheidung einzureichen. Selbst wenn das in aller Freundschaft passieren soll und die zwei sich das Sorgerecht für den sechsjährigen Angelo teilen werden, tut uns dieses Liebes-Aus irgendwie schon weh. Weil Adele und ihr Mann fern vom Rampenlicht so herrlich normal und glücklich miteinander gewirkt hatten.

Irina Shayk und Bradley Cooper

Getty Images

Bis zu diesem fast schon skandalösen Live-Auftritt schien bei Irina Shayk und Bradley Cooper alles rosig zu sein – selbst noch auf dem roten Teppich vor der Preisverleihung. Kurz nach der "Shallow"-Performance gings dann aber auf Social Media ab: Fans des "A Star is Born"-Movie waren davon überzeugt, dass zwischen den beiden Hauptdarstellern auch im richtigen Leben was am Laufen sei. Gaga und Bradley allerdings liessen die Presse wissen, sie seien nur Freunde. Really? Denn Irina Shayk folgt Lady Gaga seit den Oscars nicht mehr auf Instagram und im Juni ist bekannt geworden, dass es zwischen dem russischen Model und dem Schauspieler aus ist.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Getty Images

Nach einem Beziehungsbreak waren Liam Hemsworth und Miley Cyrus seit Anfang 2016 wieder ein Paar. Wie happy die zwei miteinander waren, bekamen wir auch durch Mileys Song "Malibu" mit, worin sie quasi klar macht, dass ihr Leben dank Liam einfach viel besser sei. Die Krönung gabs dann letztes Jahr kurz vor Weihnachten, als sich die zwei Lovebirds in einer super-romantischen Trauung das Ja-Wort gaben. Leider nicht für ewig: Am 10. August gab das Traumpaar per Medienmitteilung die Trennung bekannt. Und Miley kurz danach einen neuen Song heraus, der – so jedenfalls die Spekulationen dazu – die Gründe für das Liebes-Aus thematisiert.

Katie Holmes und Jamie Foxx

Getty Images