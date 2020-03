Diese Duschgels bringen uns in Stimmung

Heute morgen bin ich ziemlich verdrückt aufgewacht und hätte am liebsten die Decke über den Kopf gezogen, um den ganzen Tag im Bett "Freud" zu bingen. Weil so ein Lockdown-Low niemandem etwas bringt – mir selbst am allerwenigsten – habe ich mich für den morgendlichen Video-Call mit der #fridayfamily aus den Federn gehievt und folgenden Trick angewendet: Nebst kaltem Wasser à la Wim Hoff (klappt mal mehr, mal weniger) verwende ich neuerdings uplifting Duschgels. Also solche, die mit stimmungsaufhebenden Ingredienzen wie Geranium, Orange oder Pfefferminze meinen cranky Mood boosten. Hat funktioniert, imfall.

Schliessen zvg Zuckertenside, Aprikosenkern- und Sesamöl sowie ein Heilpflanzenauszug aus von Hand gesammelten Birkenblättern entfernen abgestorbene Hautschüppchen beim Duschen. Ätherische Öle aus Grapefruit, Orange, Zypresse und Zedernholz wirken dafür belebend. Tipp: Unter der Dusche mit einer leichten Massage aufgetragen, könnt ihr die Mikrozirkulation eurer Haut anregen und so Cellulite mildern. Birken Douche-Peeling, Fr. 11.- von Weleda

zvg Der vegane Pflegebrand Plant Apothecary produziert vom Inhalt bis zum Packaging ausschliesslich nachhaltige Produkte. Darunter auch dieses Duschgel, das mit Geranien und Pfefferminze selbst Morgenmuffeln einen positiven Schubs in den Tag gibt. Duschgel Start Happy von Plant Apothecary, Fr. 22.- auf smallable.com zvg Harmonic Body Wash ist eine reichhaltige Waschlotion und enthält biologisches Kürbiskern- sowie Traubenkernöl, was die Haut vor dem Austrocknen schützt. Die Kombi aus biozertifizierten ätherischen Ölen wie Zitrone, Pfefferminze, Vanille, Kamille, Zimt und Himbeere hat einen angst- und stresslösend Effekt und wirkt ferner harmonisierend. Harmonic Body Wash Duschcreme von Intelligent Nutrients, Fr. 36.- auf biomazing.ch ×

In Zeiten von Social Distancing muss sich auch die gesamte Beauty-Branche neu organisieren. So auch klassische Parfümerien, die normalerweise vor allem auf Laufkundschaft setzen. Etwa die Zürcher Parfümerie Osswald am Paradeplatz, die heute um 12 Uhr und um 15 Uhr ein Livestream-Shopping auf Instagram veranstaltet. Dort stellen sie Produkte vor, die sich für die Zeit daheim besonders gut eignen. Reinschauen lohnt sich: Es gibt 15 Prozent Rabatt auf die präsentierten Produkte.

Eigentlich repräsentiert das 2017 lancierte Eau de Toilette Mon Guerlain eine olfaktorische Hommage an die Weiblichkeit. Mit dem weiterentwickelten Mon Guerlain Bloom of Rose soll es dank Ingredienzen wie Rose, Lavendel oder Jasmin hauptsächlich um Leidenschaft gehen. Der dazu veröffentlichte Spot mit Testimonial Angelina Jolie sieht aber mehr wie eine Rückkehr zu Mutter Erde aus – was irgendwie ganz gut zur aktuellen Situation passt. Denn infolge des Lockdowns scheint sich die Natur wieder zu erholen. Zum Beispiel in Venedig: Das sonst stark eingetrübte Wasser in den Kanälen ist jetzt kristallklar. Mon Guerlain Bloom of Rose, Eau de toilette ab Fr. 88.- von Guerlain

Bei mir geht schon länger nichts mehr ohne Face-Roller. Denn: Täglich angewendet, sollen Gesichtsmassage-Tools aus Heilkristallen die Durchblutung anregen und den Teint frisch und rosig machen. Zudem unterstützt eine Massage mit Rosenquarz-Rollern und Co. den Lymphfluss, was Schwellungen – vor allem um die Augenpartie – mildert und die Gesichtskonturen strafft, wie ich selbst an mir festgestellt habe.

Weil ich jetzt im Homeoffice besonders viel Zeit für diese doch etwas aufwändigere Beauty-Routine habe, gebe ich mir dabei nun besonders Mühe. Wers selber ausprobieren will: Hier stelle euch meine aktuellen Gesichtsmassage-Favoriten aus verschiedenen Heilkristallen vor.

Schliessen zvg Gesichtstreatments mit Face-Rollern wirken durch den Abtransport von Schadstoffen im Lypmhsystem wie ein Detox ohne Zusätze. Dass der hierfür verwendete Rosenquarz als wichtiger Heilstein für das Herz gilt, schadet derzeit bestimmt nicht. Rose Queen Roller von Rosental Organics, Fr. 35.- auf zalando.ch zvg Gesichsmassagen mit einem Gua-Sha-Tool basieren auf TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) und helfen nicht nur in Sachen Beauty – also Schwellungen zu lindern und das Gesicht zu konturieren und feine Linien zu glätten. Vielmehr soll dieser Massagestein aus Obsidian-Heilkristall tiefsitzende Blockaden lösen und negative Energie verschwinden lassen. Why not? Obsidian Gua Sha, Fr. 42.- von Greenlane

zvg Dieses Gesichtsmassagegerät aus traditioneller Xiuyan-Jade ist praktisch für alle Hauttypen geeignet und beugt – wenn Druck auf unterschiedliche Muskelpartien im Gesicht und Halsbereich ausgeübt wird – verstopften Poren vor. Beauty Restorer Gesichtsmassagegerät von Hayo'u, ca. Fr. 47.- auf net-a-porter.com





Clarins, Beiersdorf AG und Estée Lauder produzieren jetzt auch Hand Sanitizer

Nach dem Luxusunternehmen LVMH starten auch Clarins, Estée Lauder und Beiersdorf mit der Produktion von medizinischen Desinfektionsmitteln. Während Beiersdorf sich auf medizinische Einrichtungen innerhalb des europäischen Produktionsnetzwerks beschränkt – das heisst, die Schweiz kann derzeit (noch) nicht davon profitieren – betreffen die Massnahmen der Clarins-Gruppe ausschliesslich französische Spitäler. Auch Estée Lauder produziert in der Ferne: Das Kosmetikunternehmen hat die Produktionsstätte in Melville, New York, wiedereröffnet, um Desinfektionsmittel für Bevölkerungsgruppen mit hohem Bedarf herzustellen. An dieser Stelle ein Shoutout an Schweizer Kosmetikmarken wie La Prairie, La Colline oder Jacqueline Piotaz Switzerland: Plant ihr auch schon etwas in diese Richtung?