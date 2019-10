Share on Whatsapp

Wer auf Instagram viele Abonnenten hat, hat auch viel Einfluss. Doch gibt es ein Erfolgsrezept? Welche Rolle spielt dabei das Aussehen? Diese Fragen hat sich die 32-jährige Fitnessbloggerin Cassey Ho aus Los Angeles gestellt.

Die Amerikanerin hat über zwei Wochen lang die Instagram-Profile der 100 meist abonnierten Frauen analysiert, darunter das von Ariana Grande (165 Millionen Follower), Selena Gomez (157 Millionen) und Kim Kardashian (148 Millionen). Schliesslich orientieren wir uns an ihnen – sie sind auch zu unserem Beauty-Ideal geworden.

Von wegen vielfältig

Untersucht hat Casey Ho 22 Merkmale wie Alter, Haarfarbe und -länge, Hautfarbe, Körpergrösse und -form, Kleidergrösse, Lippen, Nase und Brustumfang. Gemeinsam mit einem Wissenschaftler hat sie jedes Attribut der Influencerinnen recherchiert, zusammengetragen und ausgewertet. Herausgefunden haben sie Erstaunliches: Es gibt ein ziemlich eindeutiges Beautyideal – und das, auch wenn es so scheint, als wäre Instagram eine vielfältige Plattform.

Eine auf Insta sehr erfolgreiche Frau ist im Schnitt 22 Jahre alt und etwa 170 gross. "Ich fand es interessant, dass 'Blond und blauäugig' offenbar nicht mehr das erstrebenswerte Schönheitsideal ist", so die Fitness-Bloggerin. Denn 75 Prozent der Frauen haben dunkle Augen, 78 Prozent braune oder schwarze Haare.

Kleine Näschen, volle Lippen

Ebenfalls herausgefunden hat die Bloggerin, dass sagenhafte 93 Prozent der Frauen kleine Nasen haben. 9 von den 10 meist abonnierten Influencerinnen haben ausserdem volle Lippen und die Hautfarbe einer hellhäutigen Kaukasierin.

Grosse Brüste scheinen ebenfalls ein wichtiges Merkmal zu sein – nur 11 Prozent haben Brüste, die kleiner als ein B-Cup sind. Die meisten Frauen haben einen Körper in Form einer Sanduhr und 89 Prozent der Frauen haben einen flachen Bauch – aber kein Sixpack.

Cassey Ho entschied sich dann, sich auf einigen Bildern so fest zu bearbeiten und zu retuschieren, dass sie den Beauty-Standards der Top-100-Influencerinnen entspricht – so wie das bekanntlich viele für ihre Insta-Karriere tun. Zur Not auch mithilfe von Schönheits-OPs.