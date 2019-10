Share on Whatsapp

Ihr habt schon immer sehnlichst davon geträumt, euch vor einer instagrammable Strandhütte am Venice Beach abzulichten, euer Budget schreit aber laut Nein? Bald könnt ihr immerhin so tun, als wärt ihr da gewesen. In Düsseldorf eröffnet diese Woche nämlich laut eigenen Angaben die grösste Made-For-Instagram Ausstellung Deutschlands.

Ausgestellt werden aber nicht etwa Kunst. Genau genommen exponiert man sich im Cali Dreams selbst. Besucher und Besucherinnen bekommen zwei Stunden Zeit, um sich für ihren Insta-Feed in Szene zu setzen.