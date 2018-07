Share on Whatsapp

Klar, weisse Skinny Jeans sind super cool, können aber auch schnell unvorteilhaft wirken. Wir haben für euch Alternativen gefunden, die genau so toll sind.

Weisse Hosen haben so ihre Tücken. Viele von uns fühlen sich zum Beispiel in weissen Skinny Jeans einfach nicht wohl, da sie schnell abzeichnen und sie unvorteilhaft aussehen, erwischt man nicht den perfekten Schnitt.



Wir haben uns darum nach Alternativen umgeschaut, von Culottes bis Mom Jeans. Die sind genau so cool und perfekt für den Sommer – und man fühlt sich darin erst noch richtig gut.