Neben gängigen Aktionen wie für Umweltorganisationen zu spenden, l egen die Stars vermehrt selbst Hand an , wie wir auf ihren Social-Media-Kanälen entdeckt haben. Selbst wenn es sich bei einigen um Image-Pflege handeln dürfte, regen Bella Thorne oder Khloé Kardashian ihre Follower mit diesen Posts vielleicht zum Nachdenken und bestenfalls sogar zum Nachmachen an.

Khloé Kardashian

Yep, Plastikmüll im Meer betrifft auch Buchten, in denen die Kardashians schwimmen gehen. Weshalb sich Khloé und Kendall als Freiwillige für die Non-Profit-Organisation Heal the Bay engagiert und den Strand bei Malibu von Plastik befreit haben.

Bryan Adams

Der Sänger gehört als langjähriger Veganer und Artenschützer quasi schon zu den Veteranen unter den Klima-Aktivisten. Der viele Plastikmüll – darunter sogar Baby-Windeln – bei Montevideo in Uruguay hat Bryan Adams aber derart betroffen gemacht, dass er und seine Band-Mitglieder den Strandabschnitt am Nachmittag vor ihrem Konzert von Plastik befreit haben.

Helen Mirren

Wir alle sind schon mal der einen oder anderen Form von Littering, also Abfall, der auf öffentlichem Grund einfach liegengelassen wird, begegnet. So ist es auch Helen Mirren vor einigen Wochen im Südosten Italiens ergangen. Was die Oscar-Preisträgerin so hässig gemacht hat, dass sie zusammen mit ihrer Schwester einen Landstrassenabschnitt entmüllt hat.