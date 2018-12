Die Vorstellung, dass der Mann vor der Frau ritterhaft auf die Knie sinkt und ihr den Ring ansteckt – ein ziemlich verstaubtes Bild. Charlotte hat in "Sex and the City" ihrem Trey zwar den Antrag selbst gemacht, aber sich danach so geschämt, dass sie allen erzählt hat, er hätte vor dem Tiffany's-Schaufenster um ihre Hand angehalten.

Laut einer aktuellen Analyse von Pinterest wollen jetzt aber immer mehr Frauen selber die Initiative ergreifen: Die Suchanfrage nach Ideen, wie Frauen Männern am besten einen Heiratsantrag machen, ist 2018 um fast 350 Prozent gestiegen.

Mehr Interesse an Feminismus

Pinterest erklärt sich den Anstieg mit einem grösseren Interesse an feministischen Themen: "Es wurde auch öfter nach feministischen Zitaten und Girlpower-Tattoos gesucht", so Swasti Sarna von Pinterest Insights zur "Vogue". "Dass Frauen Männern einen Heiratsantrag machen, ist vermutlich der nächste Schritt im Female Empowerment." Also, Mädels: Wartet nicht darauf, dass er vor euch auf die Knie fällt – sondern stellt die Frage aller Fragen einfach selbst.