Um einiges beachtlicher wird das Ganze, wenn man sich den Post in Halstons Feed mal etwas genauer anschaut. " Arriving March 2019 " steht in der Caption, dahinter ein Baby-Emoji .

Einen konkreten Vorgeschmack, was Insta-Baby Halston nach der Geburt blüht, bekommt man dann beim Betrachten des Profils ihrer zweijährigen Geschwister: Gestylt wie kleine Erwachsene, müssen sie für Werbe-Posts für Lockenwickler, Yogamatten, Schuhe oder Snacks herhalten. Ob die Kleinen auf die vielen aufwändig inszenierten Shootings immer Bock haben, ist fraglich – aber darum gehts den Eltern bei einer Einnahme von bis zu 20'000 Dollar pro Post wahrscheinlich auch nicht.

Keine Gesetze zum Schutz von Influencer-Kids

Ihren Eltern, die für die professionellen Shoots selbst verantwortlich sind, gehen die Ideen jedenfalls noch lange nicht aus. In ihren Daily-Vlogs auf Youtube planen sie nämlich seit Wochen Shootings für ihr ungeborenes Baby. Privatsphäre der Kinder wird bei den Fishers eben gross geschrieben.

Leider gibt es weder in den USA noch in der Schweiz bisher Gesetze, die Influencer-Eltern das Vermarkten ihrer Kids in den Sozialen Medien verbieten. Tatsächlich sprechen manche Experten in solch extremen Fällen bereits von einer Art Kinderarbeit, vor der man die kleinen Stars schützen müsste. Dabei sei es nicht nur die Verantwortung der Eltern, sondern auch der Plattformen auf denen Geworben wird, ein Auge auf die Privatsphäre der Kinder zu werfen.