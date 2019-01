Seit sich Schauspieler Timothée Chalamet vergangenes Jahr gleich in zwei Oscar-nominierten Filmen («Lady Bird» und «Call Me by Your Name») in unsere Herzen spielte, gehts mit der Karriere des 22-jährigen New Yorkers steil bergauf. Wir trafen den Boyfriend von Lily Rose Depp, Johnny Depps Tochter, in L.A.

Timothée, du hast ein ­super Jahr hinter dir. Wie hat sich dein Leben durch all den Erfolg ­verändert? Ich glaube, wir alle – ­meine Familie eingeschlo­ssen – haben erwartet, dass nach den Oscars alles wieder normal werden würde. Das war offensichtlich nicht der Fall. (lacht)

Was denkst du, warum wirst du von den Paparazzi trotzdem weniger gejagt als zum Beispiel Justin Bieber? Ich wohne in New York, wo ich auch aufgewachsen bin, und ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Wenn ich aus dem Haus gehe und in Ruhe ein Buch lesen oder einen Bagel essen will, dann weiss ich ganz genau, wo ich hingehen kann, um ungestört zu bleiben.