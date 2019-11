Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Auf den Laufstegen sind gerade viele Entwürfe zu sehen, die an die Kostüme des legendären Films erinnern. Das kann kein Zufall sein.

2012 erschien der Film "Hunger Games", mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Die Story spielt im diktatorisch geführten Staat Panem, der auf dem Territorium der heutigen USA liegt. Er besteht aus 12 Distrikten, wobei jeder seine eigene Aufgabe hat, die Hierarchien sind jedoch klar: Distrikte mit Fokus auf Wirtschaft, Technik und Geld haben einen höheren Stellenwert, als die Arbeiterviertel. Minenarbeiter, Fischer und Holzarbeiter werden vom obersten Staat unterdrückt und leben in tiefster Armut. Das widerspiegelt sich auch in den Kostümen: Sie tragen alte Kleiderfetzen und monotone Farbpaletten.

Die reichen Distrikt-Angehörigen haben derweil die Zeit und das Geld, um sich in ihr schönstes Selbst zu verwandeln. Pinke Haare, aufgespritzte Lippen und Gesichtstattoos sind die Norm in den Strassen des Luxusviertels. Die Kleider der Bewohnerinnen Kleider sind ausgefuchst, pompös, so wie die zuckersüssen Tulle-Kreationen.

Die extreme modische Spannbreite, die im Film zu sehen ist, findet sich auch bei den Runway Shows der Herbst/ Winter Kollektionen wieder.