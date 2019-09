Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Stell dir folgendes Szenario vor: Dein Magen knurrt, da du seit Stunden nichts gegessen hast. Die Leere weitet sich in deinen ganzen Körper aus, irgendwann kannst du nicht mehr klar denken . Dann hast du die Wahl : Jetzt sofort ein Stück Pizza reindrücken oder etwas später Pizza mampfen, dafür eine ganze.

Lass uns raten: Der Grossteil wählt hier vermutlich die unmittelbare Befriedigung. Selbst wenn das bedeutet, dass man sich mit weniger zufrieden geben muss.

Hungrige können nicht warten

Dieses Verhalten lässt sich laut britischen Forschenden erstaunlicherweise auch auf Entscheidungen übertragen, die mit Essen nichts zu tun haben. Eine Studie der schottischen Universität Dundee hat fünfzig Probandinnen und Probanden auf ihre Entscheidungsfähigkeit getestet: Einmal mit vollem Magen und einmal nach zehnstündigem Fasten.

Es hat sich gezeigt, dass die Hungrigen ungeduldiger waren und alles sofort haben wollten – nicht nur das Essen. Die Teilnehmenden mussten sich nämlich auch entscheiden, ob sie lieber sofort zehn Franken oder in ein paar Tagen zwanzig Franken erhalten wollten. Dasselbe wurde mit Musik-Downloads getestet. Nur die satten Personen hatten Geduld und konnten so Gewinn machen.

Ein oder zwei Marshmallows

Die Studie erinnert an den berühmten Marshmallow-Test, bei dem Kinder ein Marshmallow vorgesetzt bekommen. Mit dem Versprechen, dass sie noch ein zweites mampfen dürfen, wenn sie das erste nicht sofort essen. Die meisten stopfen sich die Süssigkeit jedoch sofort genüsslich in den Mund. Der Wert der Belohnung für das Warten sinkt umso mehr, je weiter sie in der Zukunft liegt. "Delay Discounting" nennt das die Wissenschaft.

Es lohnt sich also, grosse und wichtige Entscheidungen nicht hangry zu treffen. In diesem Sinne: en Guete!