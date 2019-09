Monogamie schützt nicht vor dem humanen Papillomvirus (HPV), dem Virus, das Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Allerdings ist fast jede zweite Frau vom Gegenteil überzeugt, wie nun eine Umfrage mit 1500 britischen Frauen im Auftrag des Jo Cervical Cancer Trust zeigt.



So geben 48 Prozent der befragten Frauen an, dass sie sich nicht infektionsgefährdet fühlen, da sie in einer stabilen monogamen Beziehung leben. Weitere sieben Prozent denken, dass Untreue dahinter steckt, wenn bei der Partnerin oder dem Partner eine HPV-Infektion diagnostiziert wird. Doch es kann sich auch um eine frühere Ansteckung handeln, die erst später erkannt wird. Tatsächlich ist es nämlich so, dass HPV noch Monate oder Jahre nach der Infektion unentdeckt im Körper schlummern kann.

HPV geht Männer und Frauen etwas an

Noch beunruhigender ist, dass jede fünfte Frau angibt, nicht zu wissen, wie das Virus übertragen wird: 52 Prozent der Umfrage-Teilnehmerinnen geben an, dass sie bisher keine Ahnung davon hatten, dass sowohl Frauen als auch Männer betroffen sein können. Die Viren werden am häufigsten beim Geschlechtsverkehr, Oralsex und Analsex übertragen. In seltenen Fällen führt auch die gemeinsame Verwendung von Sextoys zu einer Ansteckung.