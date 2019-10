"Willkommen in der Zukunft des luxuriösen Reisens für wenig Geld": Mit diesen Worten schickt der britische Autor und Blogger Kash Bhattacharya die Leserinnen und Leser auf den Weg. In "The Grand Hostels" versammelt der Vielgereiste 116 Bleiben in aller Welt, die er Luxushostels nennt, wobei die Betonung auf dem s nach dem o liegt: Um Hostels, nicht Hotels geht es in dieser mit vielen Tipps gefüllten, bunt illustrierten und dicht bebilderten Publikation, keineswegs aber um muffige Massenschläge oder abseits gelegene Jugendherbergen. Bhattacharya beherrscht nämlich die Kunst, preiswerte UND liebevoll hergemachte Unterkünfte aufzuspüren. National Geographic zeichnete ihn deshalb bereits 2016 als Blogger des Jahres aus.

Wie der Autor zu seinem vielseitigen Beruf fand? Quasi aus der Not heraus. Vor bald zehn Jahren, damals war er Ende dreissig, stellte der überzeugte Backpacker fest, dass es ihm nicht mehr um die billigste Übernachtungsmöglichkeit ging, sondern vielmehr um die Erfahrung, um Komfort und spannende Konzepte von Gastgeberinnen und Wirten. Um herauszufinden, wo er künftig auf Reisen absteigen würde, suchte er nach Adressen, bei denen beides gegeben ist: Luxus und ein Budgetpreis. Wir haben drei Tipps genauer angeschaut (und nein, die Schweiz hat es nicht ins Verzeichnis geschafft).