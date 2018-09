Share on Whatsapp

An der Milan Fashion Week haben wir beim italienischen Label GCDS etwas ganz schön Merkwürdiges entdeckt.

Bei Marco Marco waren Transgender-Models gebucht, bei Savage x Fenty sorgten hochschwangere Models für Aufsehen und an Marta Jakubowskis Show lief ein Model mit Brustpumpe über den Catwalk. Die Show von GCDS in Mailand übertrifft jedoch alle in Sachen Kuriosität: Zwei der Models wurden mit drei Brüsten auf den Runway geschickt. Ähm?

Der Designer Giuliano Calza hat sich bisher nicht zur Idee geäussert, jedoch vermuten wir schwer, dass er sich vom Film "Total Recall" hat inspirieren lassen. Mary, die Protagonistin, ist ebenfalls mit einer irritierenden Brust-Prothese ausgestattet.