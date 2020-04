Share on Whatsapp

Während des Lockdown bekommen nicht nur Haare und Fingernägel eine Styling-Auszeit, es ist auch der perfekte Zeitpunkt, die Beauty-Routine auf ein Minimum runterzufahren. Was der Haut die Möglichkeit gibt, ohne Schminke mal wieder richtig durchatmen zu können.

Dennoch wirkt die Haut im Homeoffice fahler, es kommt sogar vermehrt zu Hautunreinheiten.

Woran das liegen könnte

Fahle Haut oder Pickel können momentan verschiedene Ursachen haben: Falls ihr eure Skincare-Routine rauf- statt runtergefahren habt – jetzt hat man endlich genug Zeit, alle Treatments auszuprobieren – ist das eher kontraproduktiv: Die sogenannte "Stewardessen-Krankheit" oder "Periorale Dermatitis", die sich als Pickel und Rötungen um den Mund, an den Wangen und um die Augen äussert, kann einen plagen, wenn man seine Haut überpflegt.

Ein Grund für fahle Haut könnte die zurzeit unzureichende Zufuhr von frischer Luft, Feuchtigkeit und Vitamin D sein, weshalb die Zellen nicht mit genügend Nährstoffen versorgt werden. Darum ist es wichtig, dass ihr trotz Homeoffice mindestens 20 Minuten am Tag an die frische Luft geht. Ausserdem hilft es, mindestens drei Liter Wasser oder ungesüsster Tee am Tag zu trinken, das polstert die Haut von innen auf und gibt ein pralleres Feeling.