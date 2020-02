Die Einladung

Schon bei der Einladung entschied sich Chefdesigner Alessandro Michele für eine etwas unkonventionelle Methode: Alle Infos wurden via Whatsapp als Sprachnachricht an die Gäste verschickt – selbstverständlich von ihm höchstpersönlich eingesprochen. Am heutigen Show-Tag wurden dann weitere Infos zur Show sowie einige Pics an alle versandt. Diese Nummer merken wir uns!