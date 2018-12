Warum sollte man überhaupt Secondhand-Mode shoppen, fragt ihr euch? Also erstens sind Kleidungsstücke und Accessoires aus zweiter Hand meist günstiger. Das bedeutet, ihr könnt tolle, gut erhaltene Designer-Pieces für die Hälfte – oder mit Glück für noch weniger – kaufen. Zweitens ist es oft so, dass es die Teile gar nicht mehr neu zu kaufen gibt – und deshalb auch nicht alle damit rumrennen. Und drittens: die Umwelt freuts.

Depop

Love at the bus stop

Bei Love at the bus stop an der Badenerstrasse in Zürich gibt es unzählige tolle Vintage-Teile von Versace, Fendi und Co. Bei solchen Schätzen lohnt es sich, etwas mehr auszugeben.