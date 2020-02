"Als Hexe bekomme ich natürlich oft die Frage gestellt, wie man eine Person, in die man sich verliebt hat, so verzaubern kann, dass sie die Gefühle erwidert. Ich bin davon überzeugt, dass Magie real ist und dass sie funktioniert – die ganze Sache ist allerdings komplexer, als sich das manche vielleicht vorstellen: Mit ein paar Kräuterchen hier und einem Sprüchlein da läuft man nämlich mit ziemlich grosser Sicherheit ins Messer. Denn jene, die an Magie glauben (und das tut ihr wahrscheinlich, sonst hättet ihr längst aufgehört zu lesen), sollten sich bewusst sein, dass es Regeln gibt – ganz besonders wenn es um den Zauber der Liebe geht.

Die Allerwichtigste lautet: Wende keine Magie zu deinem eigenen Vorteil an, indem du andere Menschen oder Dinge manipulierst. Wenn du zum Beispiel versuchst, mit Liebeszaubersprüchen andere für dich zu gewinnen, kann die Sache ganz schön aus dem Ruder laufen. Meist endet alles in unerwartetem und unerwünschtem Chaos.

Verzaubert euch selbst

Ihr denkt, ich hab sie nicht mehr alle? Tja, ich spreche da leider aus eigener Erfahrung. Als ich jünger war, hab ich nämlich ziemlich oft versucht, Jungs zu verzaubern. Und das hat sowas von nicht geklappt.

Trotzdem kann man der Liebe mit Hilfe von Magie auf die Sprünge helfen: Statt bei anderen, solltet ihr den Liebeszauber aber bei euch selbst anwenden, um eure Selbstliebe zu festigen. Mehr Selbstliebe-Vibes verstärken nämlich eure liebenswürdige Aura, also die Energie, die euch umgibt. Indem ihr an Selbstvertrauen und Selbstwert arbeitet, werdet ihr auf andere attraktiver wirken. Und: Wenn wir uns selbst schätzen, ziehen wir Partner und Partnerinnen an, die uns ebenfalls schätzen werden. Selbstliebe ist einfach immer eine gute Sache – aber ganz besonders heute, an einem Tag, an dem wir eventuell besonderes daran zu knabbern haben, dass andere sich tonnenweise Rosen schenken.