Allergikerinnen haben es gerade schwer. Zum Glück gibts Produkte, die bei geröteten Augen und Co. helfen.

Nicht nur die Augenpartie und der Bereich um die Nase sind gerötet, die gesamte Gesichtshaut ist oft sehr trocken und gereizt . Sie braucht jetzt eine besonders reichhaltige Pflege. Gut bedient sind Allergikerinnen mit speziell hypoallergenen Produkten ohne jegliche Zusätze wie Duftstoffe und Alkohol. Peelings und aggressive Reinigungsmittel würden die Haut jetzt nur noch unnötig strapazieren, daher solltet ihr die in der Pollensaison lieber weglassen.

Jeden Abend das Gesicht und die Haare gründlich waschen , da man die Pollen sonst ins Schlafzimmer trägt. Sanfte, ph-neutrale Reinigungsprodukte eignen sich dafür am besten.

Tränende Augen, gereizte Haut und eine gerötete Nase machen allen mit Heuschnupfen grad einen Strich durch die Beauty-Routine. Weniger , dafür das richtige Make-up und angepasste Pflege sind nun an der Tagesordnung.

3 in 1 Concealer mit hoher Deckkraft und pflegenden Bio-Ölen von Santé, Fr. 6.60 auf ecco-verde.ch

Hautberuhigender physikalischer Lichtschutz und Moisturizer in einem – ideal für empfindliche und sensible Haut, von Dermalogica, Fr. 87.– auf perfecthair.ch

Beruhigt sensible, Allergie-geplagte Haut von Dado Sens, Fr. 27.– auf puravita.ch

3. Make-up

Auf Make-up in der Augenpartie ist in der Allergie-Hochsaison so weit wie möglich zu verzichten, um der gereizten Haut nicht noch mehr zuzumuten. Wer jedoch unbedingt Lidschatten tragen möchte, sollte keine violetten und pinkfarbenen Nuancen verwenden – sie betonen Rötungen nur noch mehr. Besser sind natürliche Brauntöne, die stehen auch jeder Augenfarbe.

Vor dem Auftragen des Lidschattens Primer verwenden und wasserfeste Wimperntusche, die den Tränen standhält. Eine auffällige Lippenstiftfarbe lenkt den Fokus von Augen und Nase weg.

Die Wunderwaffen sind aber ganz klar Concealer und Camouflage. Mit etwas grüner Farbe neutralisiert ihr die Rötungen, da es sich dabei um die Komplementärfarbe handelt. Am besten benutzt ihr dafür einen feinen Make-up Pinsel. Wichtig ist dabei, die Farbe sorgfältig einzuarbeiten und die Übergänge gut zu verblenden.

Und wenn alles nichts hilft: Einfach die Sonnenbrille aufsetzen.