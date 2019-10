Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Jetzt ist die perfekte Zeit, um in qualitativ hochwertige Produkte zu investieren. Denn wer bei Pullis, Mänteln oder Schuhen auf Qualität statt Quantität setzt, muss sich für gewöhnlich so bald nicht mit kratzigen oder leiernden Materialien herumschlagen. Wir haben unsere wertigen Lieblinge für euch zusammengestellt.

Pullover

Flauschig-warme Pullover aus Cashmere sind nicht nur schön anzusehen, sondern wärmen auch unglaublich gut. Wichtig: D as Edelhaar der Kaschmirziege darf nur von Hand gewaschen werden. Sonst wird nämlich schnell ein neuer Barbie Pullover für die kleine Cousine daraus.

Mäntel

Das Letzte, was man an einem eisigen Herbsttag gebrauchen kann, ist ein dünner Mantel durch den jedes Lüftchen kriecht. Aus diesem Grund sind Wolle und synthetische Daunen in der kalten Saison eure besten Freunde.