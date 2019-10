Farbige Gläser und Vasen

Es muss nicht immer offensichtlich herbstlich sein, damit die melancholisch-verträumte Stimmung in eure Wohnung einzieht. Stellt euch vor: Die Sonne scheint an einem Sonntagmorgen in euer Esszimmer-Fenster. Auf dem Boden tanzen die Umrisse der Blätter des Baumes vor dem Haus – an den Wänden spiegeln kaleidoskopartig die Farben der Vasen, die auf eurem Tisch stehen. Träumchen, oder? Einfach verschiedenfarbige Vasen und Gläser (am besten in Terrakotta, Orange, Mustard oder Violett) auf Tisch und Fensterbank stellen – und die Sonne ihre Arbeit machen lassen. Wer ganz ambitioniert ist, füllt die Vasen mit je einer Blume. Trockenblumen zum Beispiel.