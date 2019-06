Ich bin für Lohngleichheit und gegen Sexismus. Aber ich weiss seit Jahren, dass ich zum richtigen Zeitpunkt gerne heiraten, Kinder kriegen und – wenn das für meinen Partner und mich finanziell drinliegt – auch ein paar Jahre zuhause bleiben möchte.

Meine Mutter war auch mit uns Kids daheim, jetzt im Nachhinein schätze ich die vielen gemeinsamen Erinnerungen sehr. Und mit einer Heirat zeigt man meiner Ansicht nach, dass man den Partner fürs Leben gefunden hat – und nicht den dritten Teenie-Boyfriend.

Frauen wollen unterschiedliche Dinge

Als ich einer Freundin aus Berlin von meinen Zukunftsvorstellungen erzählte, reagierte sie geschockt und meinte: "Aber dann war die ganze Arbeit des Feminismus ja umsonst!" Ich finde: Das eine hat mit dem anderen doch überhaupt nichts zu tun.

Denn was ist schon eine wahre Feministin? Wieso sollte eine Frau, die eine traditionelle Rollenverteilung möchte, das Gegenteil einer Feministin sein? Frauen wollen nun mal unterschiedliche Dinge: Nicht jede will und kann Karriere machen und nicht jede will und kann Mutter sein – und das ist doch auch okay.

Ich koche, mein Freund räumt ab

Im Duden lautet die Definition von Feminismus: "Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen (z. B. der traditionellen Rollenverteilung) und der patriarchalischen Kultur anstrebt." Exakt das verstehe auch ich unter Feminismus – und trotzdem ziehe ich für mich persönlich eine eher traditionellere Rollenverteilung vor.

Dass beide Partner im Haushalt mithelfen und man die Aufgaben aufteilt, finde ich gleichzeitig selbstverständlich. Ich koche zum Beispiel oft und gerne, dafür räumt mein Freund die Küche auf und bezieht regelmässig unser Bett.