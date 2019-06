Bombenanschläge, Flüchtlingswelle, Brexit, Trump, Klimawandel: Wir werden jeden Tag mit einer unglaublichen Anzahl von Nachrichten mit alarmierenden Schlagzeilen bombardiert. Dass das etwas mit uns macht, ist eigentlich nur logisch. So hat eine Untersuchung in Grossbritannien, die letzte Woche im Fachmagazin der "Psychological Association of Britain" erschienen ist, ergeben, dass sich ganze 87 Prozent der Briten gestresst fühlen, nachdem sie Online-News konsumiert haben. Tatsächlich reicht das blosse Lesen des Titels aus, um den Kortisolspiegel (der Stressindikator unseres Körpers) merklich in die Höhe zu treiben.

Was tun gegen "Headline Anxiety"?

Die Forscher nennen dieses Phänomen "Headline Anxiety", also Schlagzeilen-Angst, – und vermuten, dass die Anzahl der Betroffenen wohl auch in anderen Ländern genauso hoch sei. Falls euch beim Blick aufs Handy auch regelmässig so ein eklig-beklemmendes Gefühl überkommt, hier ein paar Dinge, die ihr bei eurem täglichen Nachrichtenkonsum beachten könnt.