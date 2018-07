Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Erinnert ihr euch noch an die Badeanzüge und Bikinis unserer Mamis aus diesem weichen, dehnbaren Knitterstoff? Genau die sind jetzt wieder zurück.

Courtesy of Topshop

Courtesy of Motelrocks

Courtesy of Dollskill

Courtesy of Asos

Courtesy of Jaded London

Courtesy of farfetch.com

Bikini mit Details in Schildplatt-Optik von Hunza G, Fr. 189.– auf farfetch.com

Courtesy of farfetch.com

Das Label Hunza G hat in den 90ern Julia Roberts in "Pretty Woman" mit ihrem weltberühmten Cut-out-Kleidchen ausgestattet.

Nun war es der Auslöser für den Bademoden-Trend Nummer eins diesen Sommers: Immer mehr Promis und Influencer schmeissen sich in Bikinis oder Badkleider in Crinkle-Optik. So auch Kim Kardashian.