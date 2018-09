Sie haben es wieder getan: Gucci hat für seine zweite Tailoring-Kampagne erneut den englischen Sänger Harry Styles als Model gebucht. Schon in der letzten Kampagne durften wir Harry in hübschen Gucci-Anzügen anschmachten. Reicht noch nicht, dachte sich nun wohl Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele und erhöhte den Cuteness-Faktor: In der neuen Kampagne kuschelt unser Lieblingsbrite mit Lämmchen, Ziegenbabys und Schweinchen. Passend zu den mit Quasten, Kordeln und opulentem Schmuck versehenen Looks wurde die Kampagne im Garten der pompösen Villa Lante in Italien geshootet.

Die Kleider sind semi wichtig

Und die Kollektion? Sorry Gucci, bei diesem Cuteness-Overload rückt diese fast ein wenig in den Hintergrund. Obwohl: Die Kollektion hat mit karierten Doppelreihern, Hemden mit übergrossen Revers, Anzügen mit Blumenprints, bunten Kimonos, Schluppenblusen und Seidenfoulards einen stilsicheren 70s-Vibe.

Wem wir diese Bilder zu verdanken haben? Alessandro Micheles Lieblingsfotograf Glen Luchford, der schon frühere Foto- und Videokampagnen für das italienische Modehaus gemacht hat. Die ganze neue Gucci-Kampagne werden wir übrigens ab November zu sehen bekommen. Schmacht.