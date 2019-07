Hollywood sucht für den Film über den"King of Rock'n'Roll" momentan den passenden Elvis. Für die Rolle stehen die hottesten Jung-Schauspieler grad reihenweise an.

Wer Elvis Presley in der Filmbiographie über den "King of Rock'n'Roll" verkörpern darf, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Was man weiss: die Rolle ist heiss begehrt. Das liegt unter anderem am Regisseur des Films. Baz Luhrmann war schon verantwortlich für den Erfolg von "Der grosse Gatsby", "Moulin Rouge" oder auch "William Shakespeares Romeo und Julia".

Wer wird der neue Elvis?

Kein Wunder also, ist die Gerüchteküche um den Cast bereits gewaltig am brodeln. Fünf Stars sollen schon für die Rolle vorgespielt haben: Ex-One-Direction-Star Harry Styles, Aaron Taylor-Johnson, bekannt aus Avengers: Age of Ultron, Vanessa Hudgens' Beau Austin Butler, Ansel Elgort aus "Baby Driver" und Miles Teller, der für seine Rollen in "Divergent" und "Fantastic Four" bekannt ist.